Rombo di motori a Misilmeri, al via la 27° edizione dell’autoslalom

Importante appuntamento in questo fine settimana per gli appassionati di automobilismo, a Misilmeri avrà luogo la 27° edizione dell’autoslalom città di Misilmeri “Memorial Luca Cerniglia” valevole per il campionato siciliano. La sfida automobilistica tra i birilli ospite nella cittadina ad una manciata di chilometri da Palermo si conferma autentico punto di riferimento ‘autunnale’ per piloti e addetti ai lavori. Una kermesse, promossa dalla Misilmeri Racing in sinergia con il Team Palikè.

Ottantatré piloti in rappresentanza delle maggiori scuderie automobilistiche isolane hanno perfezionato la propria adesione in vista del 27° Slalom Città di Misilmeri, evento decisivo per la Coppa AciSport quinta zona, per il Campionato siciliano Slalom con coeff. 1,2, per lo Challenge Palikè 022 e per il Prix “Serena Casubolo”, in programma nel prossimo weekend, sabato 1 e domenica 2 ottobre, nella vivace cittadina agricola a 20 km da Palermo.

La competizione misilmerese si conferma dunque un importante punto di riferimento agonistico nel panorama autunnale della specialità. Non a caso, con le 26 edizioni sin qui in archivio, il “Città di Misilmeri” si può fregiare della ‘palma’ di una tra le gare più longeve in territorio italiano.

Il 27° Slalom Città di Misilmeri è destinato a entrare nel vivo sabato 1 ottobre, con le operazioni preliminari ritornate quest’anno nei locali e negli ampi piazzali dell’Area Artigianale di Misilmeri, in via Gaetano Pellingra. Il Centro accrediti sarà allestito dalle 15.00 alle 19.00, mentre le verifiche tecniche si svolgeranno dalle 15.15 alle 19.30, sempre nel contesto dell’Area Artigianale.

I motori delle vetture ammesse alla gara si accenderanno nel confronto con il cronometro domenica 2 ottobre, con la prima tra le tre manche competitive prevista alle 9.00, con il coordinamento del direttore di gara, il potentino Carmine Capezzera. Quattordici le postazioni di rallentamento con birilli, dislocate lungo il tracciato. Il transito veicolare nella zona verrà chiuso dalle 7.30 di domenica 2 ottobre. La premiazione, ad apertura di parco chiuso, sarà ospite nei locali dell’impianto sportivo “Seven Stars”, in località Piano Stoppa.

Il percorso, pari a 2,990 km, prevede lo “start” in prossimità di Misilmeri, all’altezza del tratto conclusivo di via Roma, in corrispondenza con l’intersezione per la via Palermo e della chiesa don “Carlo Lauri”. L’arrivo è invece collocato nei pressi di contrada Piano Stoppa, non prima che le vetture in corsa abbiano attraversato le vie P1 e Crispino Vicari, sfiorando lo stadio comunale ‘Giovanni Aloisio’, per arrestare la propria marcia in un ‘parking’ in contrada Piano Stoppa (a circa 350 metri dall’arrivo), area prescelta per ospitare il parco chiuso, al termine delle ostilità sportive.

Anche la scuola “Ted Formazione” sarà presente già dalle verifiche pre-gara. Gli allievi dei corsi di Meccanica parteciperanno alla messa a punto delle macchine in gara. Saranno presenti anche i docenti Giovanni Calamita e Giuseppe Oliveri. “Un altro importante momento di crescita per i nostri allievi – dice una nota dell’ente di formazione – reso possibile grazie alla collaborazione con Misilmeri Racing, sodalizio leader nell’organizzazione di eventi automobilistici”.