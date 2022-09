Forte maltempo in arrivo in Sicilia e allerta arancione, “Possibili grandinate”

Sarà allerta arancione in Sicilia secondo la Protezione Civile Regionale per una perturbazione che sull’isola ha già creato danni, soprattutto in provincia di Trapani dove questa mattina si è anche abbattuta una tromba d’aria LEGGI QUI.

La situazione appare in peggioramento tanto che il dipartimento regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, sabato 1 ottobre. Su alcune aree della Sicilia, tra cui il territorio di Palermo, è prevista un’allerta arancione per oggi e gialla per domani.

In particolare, “dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 6-12 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

L’allerta è stata diramata anche nel bollettino per fenomeni avversi dell’Aeronautica militare che prevede forti temporali e mareggiate per burrasca.