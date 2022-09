Palermo, papà-orco abusa della figlioletta, mamma vede in diretta e denuncia

Un padre che sta per abusare delle figlioletta, vista in diretta video dalla moglie e dall’altra figlia. Una storia scabrosa finita in tribunale a Palermo.

Siamo in un rione dell’estrema periferia di Palermo. Moglie e figlia vanno a fare compere in centro commerciale ma controllano la cameretta della figlia più piccola con una telecamera. Qualcosa accade dentro quella stanzetta: il padre, si rivela un orco, sta per abusare sessualmente della piccola. Parte la corsa a casa e la bambina viene salvata.

Una storia raccontata da Live Sicilia. Il padre è stato filmato mentre compiva atti sessuali con la figlia. Alla scena, come detto, avrebbero assistito la madre e un’altra figlia. Le telecamere erano state piazzate perché la moglie nutriva sospetti che il marito fosse solito guardare filmati hot su internet ma mai avrebbe pensato a quello che effettivamente poi le si sarebbe. presentato davanti agli occhi.

Per il papà-orco si sono aperte le porte del carcere dopo la denuncia da parte della madre e le indagini coordinate dalla procura di Palermo.

Secondo le indagini, mamma e secondogenita escono per andare al centro commerciale. In casa restano la piccola e il papà. Nella cameretta c’è una telecamera collegata attraverso una app al cellulare della sorella. Quando la bimba si muove arriva una notifica sul telefonino. Ed ecco la scena sconvolgente. Il padre si distende accanto alla piccola, le abbassa le mutandine, la bacia e la accarezza e compie atti di auto erotismo. Madre e figlia corrono a casa per salvare la bambina dalle grinfie dell’orco.

A parlare sono le immagini degli screenshot salvati nel cellulare. Il giudice per le indagini preliminari non ha dubbi. È certo che “egli stesse aspettando quel momento (quando la moglie è uscita di casa, ndr) e che lungi dall’essere colto da un impulso irrefrenabile, abbia deciso di agire e scelto quando farlo, nella certezza di potere agire indisturbato”.

La piccola, per fortuna, non si sarebbe accorta di nulla visto che in quel momento stava dormendo. Intanto quel padre-orco si trova in carcere.