Maltempo in Sicilia, la Protezione civile dirama allerta meteo

Nuova situazione di maltempo in Sicilia per domani, il Dipartimento regionale di Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

In particolare, la Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido da oggi fino alle 24 di domani, venerdì 30 settembre.

Per entrambe le giornate, su tutta la Sicilia, è stata diramata l’allerta gialla. Previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori centro-occidentale e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.