“Il Reddito di cittadinanza sarà abolito”, c’è l’annuncio di Fratelli d’Italia

Reddito di cittadinanza verso l’abolizione. È questa la linea del nuovo governo targato Giorgia Meloni. Una decisione comunicata ieri da uno dei massimo esponenti del partito Fratelli d’Italia. Si va verso lo stop al beneficio come aveva promesso in campagna elettorale la premier in pectore.

Verso la cancellazione dell’assegno del rdc

Fra le prime misure su cui si concentrerà il nuovo governo probabilmente guidato da Giorgia Meloni, c’è la cancellazione del reddito di cittadinanza. Lo ha annunciato in un’intervista al Messaggero Francesco Lollobrigida, il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. “Senza dubbio si andrà verso l’abolizione”, ha detto il numero due del partito di centrodestra.

Non sarà però una cancellazione che lascerà i i disoccupati senza aiuti. Lollobrigida ha spiegato che l’intenzione è di introdurre al suo posto “sostegni adeguati a chi non può lavorare”. Insomma, stop al reddito a pioggia e a tutti i richiedenti ma aiuti solo a coloro che ne hanno i requisiti.

“Ragioneremo con gli alleati sulle tempistiche per non impattare le sacche di disagio che si sono create”. Così Lollobrigida ha spiegato come Fratelli d’Italia intende affrontare il dossier reddito di cittadinanza anche alla luce della volontà dei compagni di coalizione.

Quando sparirà il Reddito di cittadinanza?

Non dovrebbe essere un annullamento repentino per il sussidio statale voluto dai 5 stelle ma sparirà in modo graduale. Il reddito di cittadinanza lascerà spazio ad aiuti che serviranno a sostenere comunque i disoccupati che non riescono a lavorare o che non trovano lavoro.

La prima fase sarà costituita da una sostanziale modifica al reddito. In pratica perderà la carta gialla del rdc chi rifiuterà la prima offerta di lavoro da privati ed enti pubblici. Un modo per risparmiare per lo Stato visto che il reddito di cittadinanza costituisce una parte enorme di uscite. Dopo la modifica, il reddito sarà gradualmente fatto sparire. Intanto il piano della Melloni prevede più controlli nella lotta dei cosiddetti furbetti che continuano a beneficiare dell’assegno, lavorando in nero o non avendo i requisiti.