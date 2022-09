Uomo nudo minaccia di buttarsi da balcone

Nudo sul balcone minaccia di gettarsi giù e farla finita. Momenti di paura a Trapani.

I Carabinieri del Reparto Operativo e della Compagnia di Trapani sono intervenuti in una via del territorio trapanese dove era stata poco prima segnalata la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che manifestava evidenti intenzioni suicidarie. L’uomo era affacciato nudo dal balcone posto al secondo piano nella palazzina dove risiede e minacciava il suicidio.

Giunti sul posto i Carabinieri, coadiuvati da personale dei vigili del fuoco e del 118, attuavano tutte le procedure previste per queste situazioni, facendo intervenire il militare negoziatore per cercare di stabilire un dialogo con il 41enne che, nel mentre, inveiva contro tutti lanciando oggetti dal balcone, mettendo a rischio l’incolumità delle persone che transitavano in strada.

Proprio grazie alla preparazione professionale del militare specializzato, che è riuscito a catturare l’attenzione del soggetto istaurando un dialogo, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo rendendolo inoffensivo per se e per gli altri.

Messo in sicurezza l’uomo è stato accompagnato presso il Pronto soccorso dell’ospedale vicino per le cure del caso.