San Giuseppe Jato, condannati in Appello padre e figlio presunti usurai

La Corte d’appello di Palermo condanna i due imprenditori di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, Santo Sottile e il figlio Alessandro, rispettivamente a 10 anni e mezzo e a 6 anni. L’accusa dei pm era di usura ai danni di una ventina di commercianti.

Si tratta di condanne più lievi visto che, in primo grado, avevano ricevuto condanne più severe: dodici anni e due mesi di reclusione al padre, sei anni e otto mesi al figlio. I giudici della Corte di Appello del Capoluogo hanno applicato uno sconto di pena visto che sono venuti meno alcuni capi d’imputazione per degli episodi che non sarebbero stati denunciati dalle vittime.

L’arresto avvenne nel gennaio del 2020 in seguito alla operazione “Papillon” della Guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Andrea Fusco. Oltre agli arresti, le Fiamme Gialle hanno sequestrato 7 immobili, 3 aziende e auto e beni di lusso per un valore stimato di oltre 5 milioni di euro.

Le vittime dei presunti usurai erano della zona di San Cipirello, di Palermo ma anche di altri paesi della provincia. Nella rete erano finiti un imprenditore titolare di un agriturismo di Alia e anche l’ex titolare del bar Albatros di viale Strasburgo, a Palermo.

L’inchiesta Papillon era partita dalla denuncia di un imprenditore. L’uomo veniva pressato da continue richieste usurarie. In seguito a un prestito di 450 mila euro avrebbe dovuto restituire in un anno circa 1 milione.

Come si legge su Live Sicilia, “agli incontri gli imputati si sarebbero presentati con decine di migliaia di euro in contanti e pattuivano i rimborsi con tassi che, rinvio dopo rinvio dei pagamenti, schizzavano al 520 per cento all’anno. Il titolare di un bar si è ritrovato a dovere pagare ”rate” di duemila e 500 euro al giorno”.

Per nascondere l’usura i due avrebbero emesso fatture per finte vendite di merce tramite le proprie ditte finite sotto sequestro: Edilservicesottile srl, Due Esse Sottile srl, Planet Cars srl. Le vittime firmavano assegni e cambiali che non potevano essere messi in pagamento. E allora firmavano nuovi assegni, accumulando debiti su debiti. E se i clienti non onoravano le rate scattavano le minacce.

Santo Sottile, in una diversa vicenda giuziaria, era stato accusato in passato di essere un prestanome di Giovanni Brusca, ma è stato poi assolto.