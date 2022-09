È morto Bruno Arena dei Fichi d’India, “Rip amico mio”

Lutto nel mondo del teatro e della tv: è morto oggi, all’età di 65 anni, Bruno Arena, anima del duo comico dei Fichi d’India. A darne notizia sui social l’amico Paolo Belli, che ha condiviso su Facebook la foto di un loro abbraccio con il commento ‘Rip in pace, amico mio”.

La notizia è stata data anche dal figlio Gianluca su Instagram: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà …lasci un vuoto immenso”.

L’attore, che componeva i Fichi d’India insieme al collega Max Cavallari, era lontano dalle scene da diverso tempo a causa di una malattia. Non appena si è diffusa la notizia della morte, sui social è scattato il cordoglio commosso dei fan e dei tifosi dell’Inter, la grande passione calcistica dell’artista. Nel 2013, Arena ebbe un’emorragia cerebrale che lo costrinse ad un’operazione d’urgenza e a stare lontano dai riflettori.

Nato a Milano il 12 gennaio 1957, nel 1988 conosce Max Cavallari con cui forma i Fichi d’India. Nel 1994 il duo comico approda su Italia 1, all’interno della trasmissione tv “Yogurt”, ma la carriera dei due prende il via definitivamente su Canale 5 grazie alla partecipazione al programma “La sai l’ultima?”. I Fichi d’India appaiono poi nelle prime edizioni di Zelig, trasmesso da Italia 1, e intorno al 2007 in Colorado fino al 2012, per poi tornare a Zelig nel 2013.

Attivo anche al cinema, Arena ha recitato in dieci film tra cui “Amore a prima vista” di Vincenzo Salemme, “Pinocchio” di Roberto Benigi e tre ‘cinepanettonì di Neri Parenti, “Merry Christmas”, “Natale sul Nilo” e “Natale in India”.