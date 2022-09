Temporali violenti in arrivo in Sicilia, allerta della Protezione civile

Maltempo con fenomeni intesi in Sicilia dove è stata diramata una allerta meteo per rischio idrogeologico.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, giovedì 29 settembre. Nella giornata di domani, su parte della Sicilia, inclusa la città di Palermo, è prevista allerta gialla.

Secondo quanto si legge nel bollettino, si prevedono piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli e puntualmente moderati sulla Sicilia occidentale.

La situazione al Sud e in Sicilia

Secondo quanto riporta il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, vi saranno molte nubi con fenomeni anche in forma di rovescio o temporale su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, nonché sulla Sicilia centrosettentrionale, intensi dal pomeriggio in area campana; attenuazione delle precipitazioni in serata sul summenzionato settore siciliano.