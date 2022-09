Giulia è stata ritrovata: “La bambina sta bene”

È stata ritrovata sana e salva Giulia, la bimba di 5 anni scomparsa. Lo conferma il padre della bambina che aveva dato l’allarme contattando anche le forze dell’ordine. A rivolgersi ai carabinieri era stato proprio il padre che ora conferma a Meridionews il ritrovamento della piccola. “Per il momento posso dire che la bambina è in buone condizioni di salute – avrebbe detto –. Non posso fornire ulteriori dettagli ma sono in contatto con i carabinieri”.

Ore di angoscia ma ora la buona notizia

Sono state ore di apprensione per la bambina scomparsa. Numerosi gli appelli per il suo ritrovamento mentre il padre si era rivolto alle autorità. Francesco Pizzati, papà della piccola Giulia di 5 anni, aveva lanciato l’appello. Non vedeva la figlia da venerdì quando la madre l’aveva presa da casa con i nonni. La denuncia del padre è stata presentata alla Procura per sottrazione di minore.

Appello per cercare Giulia

La bambina doveva tornare a casa domenica ma così non è stato. Il padre ha cercato invano di mettersi in contatto con la moglie. Così si è rivolto alle forze dell’ordine e ha diramato un appello per il ritrovamento della figlia sui social.

La bambina è scomparsa

Giulia, 5 anni, è scomparsa nel catanese. Figlia di genitori separati, la piccola vive – da sentenza del Tribunale – con il padre a Vaccarizzo. Lo scorso venerdì, 23 settembre 2022, intorno a mezzogiorno, la madre, originaria di Paternò, sarebbe andata a prenderla per trascorrere con lei il fine settimana, dallo stesso pomeriggio però la donna si è resa irreperibile. Il suo cellulare, secondo la ricostruzione effettuata dal padre, risulta spento o irraggiungibile. Da allora l’uomo non ha più avuto notizie della piccola. Oggi la svolta, la bambina, come confermato dal padre sarebbe stata ritrovata e starebbe bene.