Tre onorevoli piazzati all’Ars da 30 anni e rieletti, per Turano è la settima volta

Un deputato è per sempre. Non uno spot e nemmeno un titolo di un film ma il record che collezionano tre onorevoli che sono stati rieletti per l’ennesima volta all’Ars, il Parlamento più antico d’Europa.

Si tratta di Mimmo Turano (Lega-Prima l’Italia), Antonello Cracolici (Pd) e Roberto Di Mauro (Popolari e autonomisti) che raggiungono la loro sesta legislatura consecutiva all’Assemblea regionale siciliana.

Alla fine della legislatura che sta per iniziare (la XVIII) i tre onorevoli avranno accumulato ben 30 anni di attività parlamentare ciascuno, quasi un secolo se sommati, di attività parlamentare.

Tra i tre è Mimmo Turano che può vantare il record nel record. Sette elezioni consecutive, sei i suoi due colleghi Cracolici e Di Mauro, e una legislatura interrotta perché intanto nel 2008 veniva eletto presidente della Provincia di Trapani. “Sì è un record, ci tengo a dirlo”, dice all’ANSA Mimmo Turano, che nel governo Musumeci è stato assessore alle Attività produttive. A differenza degli altri due, Turano inoltre può vantare di avere vissuto dieci presidenti di Regione (Totò Cuffaro due volte e Renato Schifani compreso), tra cui quattro governatori eletti dall’Assemblea siciliana (Giuseppe Provenzano, Giuseppe Drago, Angelo Capodicasa e Vincenzo Leanza) perché la prima elezione a suffragio universale risale al 2001, vinse Cuffaro.

Turano aveva 31 anni quando fu eletto nel ‘96 con il Cdu; Cracolici aveva 37 anni e nel 2001 varcava il portone di Palazzo dei Normanni quando ancora c’erano i Ds, di cui era segretario. Anche Di Mauro fu eletto per la prima volta nel 2001, aveva 45 anni e militava nel Ccd