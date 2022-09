Tutti i siciliani eletti alla Camera e al Senato con maggioritario e proporzionale

Si compongono le liste dei siciliani eletti alla Camera e al Senato con il sistema proporzionale e con il sistema maggioritario, quello dei cosiddetti collegi uninominali.

Gli eletti in Sicilia col sistema proporzionale

In Sicilia nei collegi plurinominali Camera e Senato sono stati eletti 9 parlamentari col M5s, 5 col Pd, 7 con Fdi, 3 con Forza Italia, 3 con Azione-Italia viva, 3 con la Lega.

Sono stati eletti sei deputati col M5s, 5 con Fdi, 3 col Pd, 2 con la Lega, 2 con Iv-azione e 2 con Forza Italia. Nel collegio plurinominale Sicilia 1 P01 per la Camera sono stati eletti Giuseppe Conte e Valentina D’Orso del M5s, Giorgio Mulè di Forza Italia, Giorgia Meloni leader di Fdi, e Giuseppe Provenzano vicesegretario Pd. Nel collegio Sicilia 1 P02 sono stati eletti Ida Carmina del M5s, Davide Faraone di Italia Viva- Azione, Carolina Varchi di Fdi, Annalisa Tardino della Lega. Nel collegio Sicilia 2 P01 sono stati eletti Angela Raffa del M5s, Maurizio Leo di Fdi, Stefania Marino del Pd.

Nel collegio Sicilia 2 P02 sempre per la Camera risultano eletti Luciano Cantone del M5s, Giuseppe Castiglione di Italia viva- Azione, la leader di Fdi Giorgia Meloni, Antonino Minardo della Lega, Matilde Siracusano di Forza Italia. Nel collegio Sicilia 2 P03 sono stati eletti Filippo Scerra del M5s, Luca Cannata di Fdi, il segretario regionale Pd Anthony Barbagallo. Nei collegi plurinominali per il Senato sono stati eletti tre candidati del M5s, 2 del Pd, 2 di Fdi, 1 di Fi, 1 di Iv-Azione, 1 della Lega.

Per Il M5s sono eletti senatori Concetta Damante, l’ex sottosegretaria Barbara Floridia, l’ex magistrato Roberto Scarpinato. Per il Pd sono stati eletti l’ex segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan e Antonio Nicita. Per Fdi eletti Carmela Bucalo e l’ex governatore siciliano Nello Musumeci. Per Forza Italia eletto Giovanni Miccichè, per Azione- Iv eletto il leader di Azione Carlo Calenda, e per la Lega eletto Nino Germanà.

Gli aletti alla Camera con il maggioritario

Ben 10 dei 12 collegi uninominali in Sicilia per la Camera dove si vota col maggioritario vanno alla coalizione di centrodestra. Solo nel collegio Sicilia 1 Palermo quartiere Sette Cannoli vince il M5s con Davide Aiello e nel collegio Sicilia 2 Messina vince il candidato di “De Luca sindaco d’Italia” Francesco Gallo.

In Sicilia eletti Francesco Gallo (De Luca sindaco d’Italia), Antonino Minardo (Centrodestra), Antonino Calderone (Centrodestra), Michela Vittoria Brambilla (Centrodestra), Davide Aiello (M5s), Carolina Varchi (Centrodestra), Marta Fascina (Centrodestra), Salvatore Ciancitto (Centrodestra), Luca Cannata (Centrodestra), Valeria Sudano (Centrodestra), Saverio Romano (Centrodestra), Calogero Pisano (Centrodestra). Dieci deputati quindi vanno al Centrodestra, uno al M5s, e uno alla lista De Luca.

Gli eletti al Senato con il maggioritario

Vanno al Senato Dafne Musolino (De Luca sindaco d'Italia), Dolores Bevilacqua (M5s), Raoul Russo (Centrodestra), Stefania Craxi (Centrodestra), Nello Musumeci (Centropdestra), Salvatore Sallemi (Centrodestra). Quattro senatori quindi sono eletti col Centrodestra, uno col M5s e una con la lista De Luca.