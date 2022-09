Drammatico incidente stradale in Sicilia, morti due giovani in moto

Un altro drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di due giovani vite. L’ennesimo schianto che coinvolge una moto. Due motociclisti, Fabrizio Storniolo, di 29 anni, e Carmelo Rapicavoli, di 20, hanno perso la vita la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Librino.

Da una prima ricostruzione è emerso che erano su una moto di grossa cilindrata nei pressi del popoloso quartiere etneo. Per cause in corso di accertamento, sarebbe uscita di strada in viale Nitta.

La dinamica dell’incidente è adesso al vaglio della Polizia municipale di Catania. Intanto la Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta, ha disposto i primi accertamenti medico legali e sta valutando se disporre l’autopsia.

Una vera e propria strage. L’ultimo caso è quello di Domenico Basile, 50 anni, morto venerdì scorso in via Carlo Forlanini, a Palermo. L’uomo, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al Trauma center del Policlinico, è morto in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente tra la sua moto e un’automobile. I medici hanno tentato il tutto per tutto per salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Mercoledì scorso un altro scontro mortale in via Olio di Lino, nella zona di Borgo Molara, tra Palermo e Monreale, dove ha perso la vita Silvestre Maniscalco di 58 anni. Inutili i soccorsi del 118. La moto è andata completamente distrutta, la macchina con parabrezza a pezzi e il cadavere coperto solo da un telo. Indagini sono in corso per risalire alle responsabilità.