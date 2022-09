Giulia è scomparsa, ore d’angoscia in Sicilia: “Aiutateci a ritrovarla”

Ore di apprensione per una bambina scomparsa in Sicilia. Sono numerosi gli appelli per il suo ritrovamento mentre il padre si sarebbe già rivolto alle autorità. E’ Francesco Pizzati, papà della piccola Giulia di 5 anni che ha lanciato una appello. Non vede la figlia da venerdì quando la madre l’ha presa da casa con i nonni. La denuncia del padre è stata presentata alla Procura per sottrazione di minore.

Appello per cercare Giulia

La bambina doveva tornare a casa domenica ma così non è stato. Il padre ha cercato invano di mettersi in contatto con la moglie. Così si è rivolto alle forze dell’ordine e ha diramato un appello per il ritrovamento della figlia sui social.

La bambina è scomparsa

Giulia, 5 anni, è scomparsa nel catanese. Figlia di genitori separati, la piccola vive – da sentenza del Tribunale – con il padre a Vaccarizzo. Lo scorso venerdì, 23 settembre 2022, intorno a mezzogiorno, la madre, originaria di Paternò, sarebbe andata a prenderla per trascorrere con lei il fine settimana, dallo stesso pomeriggio però la donna si è resa irreperibile. Il suo cellulare, secondo la ricostruzione effettuata dal padre, risulta spento o irraggiungibile. Da allora l’uomo non ha più avuto notizie della piccola.

Appelli sui social per ritrovarla

Dalla giornata di ieri amici e parenti hanno diffuso un post su Facebook, correlato da foto della bimba, per mobilitare tutti nella ricerca. “Non sono solita chiedere su Facebook. Ma è un emergenza. Questa è mia nipote. Non abbiamo parole per tutto ciò. Solo aiutateci”. Così scrive la zia della piccola diffondendo le foto della bambina. “Il Tribunale ha deciso che mia nipote Giulia Lucia Pizzati deve stare col padre e che la madre poteva vederla solo in giorni stabiliti”, scrive un altro zio che denuncia: “Lei ha abusato di questa concessione, prelevando la bambina da Catania venerdì 23 settembre e omettendo di riportarla domenica 25 rendendosi di fatto irreperibile”.