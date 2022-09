Incidente mortale sulla SS113, un morto e un ferito

Incidente mortale sulla SS113, nel Messinese. Una persona ha perso la vita nello scontro tra due automobili. Al momento il traffico è bloccato, come fa sapere l’Anas.

A scontrarsi una Fiat e una Citroen per cause in corso d’accertamento, il conducente della prima vettura è morto in seguito alle ferite riportate, ferite due donne che viaggiavano sull’altra auto.

“A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 33 è stato istituito temporaneamente un senso unico alternato sulla strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, a Giammoro, in provincia di Messina. Nell’incidente, che ha coinvolto due veicoli, una persona è deceduta”. Questa la nota dell’Anas.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e due ambulanze del 118. Sul posto è presente anche il personale Anas e le Forze dell’Ordine per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.