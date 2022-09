I Siciliani al voto, i risultati delle elezioni regionali, affluenza in aumento a mezzogiorno

Arrivano i risultati delle elezioni politiche nazionali e delle elezioni regionali in Sicilia per quanto riguarda le affluenze alle ore 12 di questo election day. Se in tutta Italia si vota per il rinnovo del Parlamento (Camera e Senato), in Sicilia si vota anche per il rinnovo dei componenti dell’Assemblea regionale Siciliana e per la carica del presidente della Regione.

Risultati elezioni in Sicilia – affluenze

Per quanto riguarda le elezioni politiche in Sicilia ha votato il 14,10% (Comuni 206 su 391) degli aventi diritto alle ore 12, ora della prima rilevazione, per la Camera dei Deputati e il –% per il Senato. DATO IN AGGIORNAMENTO

Per quanto riguarda le elezioni regionali, a votare sull’isola a mezzogiorno sono andati il —% degli elettori. Nel 2017 a mezzogiorno aveva votato il 11,03%. Il prossimo aggiornamento arriverà alle 17. DATO IN AGGIORNAMENTO

Standing ovation per Matterella

Al voto a Palermo anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato alle 8.45 si è recato al seggio di Palermo nella scuola “Giovanni XXIII – Piazzi”. Per Mattarella applausi e foto dalla folla che si è riunita per salutarlo.

Lo spoglio delle schede

I seggi resteranno aperti fino alle 23 e ricordiamo che si vota solo oggi, 25 settembre sia per le politiche sia per le regionali. Lo spoglio per quanto riguarda le elezioni nazionali partirà alla chiusura dei seggi mentre lo spoglio per le elezioni siciliane avrà inizio solo domani, 26 settembre, a partire dalle ore 14.

