Incidente mortale a Palermo, un uomo muore al Policlinico

Domenico Basile, palermitano di 50 anni, è morto a causa di un altro grave incidente stradale che è avvenuto a Palermo, in via Carlo Forlanini, nella pressi di corso Tukory. L’uomo si trovava in sella ad una moto che si è schiantata contro un’automobile.

Inutile si è rivelato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima al vicino Trauma center dell’ospedale del Policlinico. Una volta giunto in pronto soccorso, Basile non ce l’ha fatta; troppo gravi le ferite riportate nel violento schianto.

Da ricostruire le dinamiche e le responsabilità dell’incidente mortale da parte della polizia municipale che ha sequestrato la moto e l’auto coinvolte nel sinistro. Gli investigatori stanno cercando eventuali testimoni o registrazioni di telecamere di videosorveglianza della zona.

Solo due giorni fa l’ennesimo incidente che ha visto morire un 58enne

Silvestre Maniscalco, 58 anni, è morto in un incidente avvenuto in via Olio di Lino, tra Palermo e Monreale. L’uomo, ha perso la vita dopo essersi scontrato con la sua moto con un’automobile condotta da un 23enne. Il 58enne si trovava in sella alla sua motocicletta quando, per motivi ancora da chiarire, è stato centrato da un’auto. L’Alfa Romeo che l’ha investito non gli ha lasciato scampo e l’uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti polizia municipale e 118, con i soccorsi che hanno provato a salvare la vita al 58enne. L’uomo, che ha riportato una profonda ferita alla testa, è morto quasi subito.