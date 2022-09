Dramma a Palermo, marito e moglie volano giù dal balcone

Tragedia a Palermo dove un uomo e una donna, coniugi, sono volati dal balcone della casa in cui risiedono per motivi ancora da accertare. Il dramma è avvenuto in via Giulio Verne.

Lei ha 35 anni mentre l’uomo ha 41 anni. Sono caduti sull’asfalto dopo aver fatto un volo di alcuni metri. Una vicenda dai contorni ancora poco chiari ma da quanto si apprende, la caduta dei due sarebbe avvenuta nel corso di una violenta lite.

Entrambi sono stati portati in ospedale del 118. Lei al Civico, lui a Villa Sofia.

Indagano i carabinieri che stanno cercando di ricostruire le fasi della tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, nel corso di una lite, uno avrebbe spinto l’altro che, a sua volta, si sarebbe afferrato a chi lo ha spinto. Così i due sarebbero volati già dal balcone.