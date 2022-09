Leroy Merlin assume in Sicilia, posti a Palermo e Catania

Il colosso francese del fai da te Leroy Merlin sta assumendo personale anche in Sicilia nei suoi store di Palermo e Catania. Le assunzioni sono previste nella sede storica del capoluogo a Brancaccio, accanto al centro commerciale Forum, e in quella nuova di Fontanarossa, inaugurata quest’estate.

Nel centro di Catania Leroy Merlin seleziona per i propri team “venditori esperti” con competenze ed esperienze per realizzare i progetti dei clienti che vogliano ristrutturare, rinnovare, decorare la propria abitazione o il proprio esercizio commerciale. In particolare: architetti e ingegneri per la progettazione e vendita di prodotti con servizi di consulenza fiscale (ecobonus, sconto in fattura); interiori designer e arredatori; agronomi e vivaisti; geometri. Sono richiesti la laurea o il diploma nei settori d’interesse e sono disponibili sia contratti a tempo indeterminato che a tempo.

Per lo store Palermo Forum, invece, l’azienda, cerca venditori esperti per i reparti mondo bagno e suolo, mondo cantiere, idraulica ed elettricità. Anche in questo caso è richiesta la laurea in architettura o interior design oppure il diploma di geometra. In questo caso Leroy Merlin offre contratti a tempo determinato di 6 mesi, con l’obiettivo di trasformarlo a tempo indeterminato.

Per presentare la domanda si può consultare la pagina lavoro dell’azienda.