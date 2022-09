Fortissimo terremoto a Genova magnitudo 4.2

A Genova forte scossa di terremoto, sentita alle ore 15.40 anche nel capoluogo ligure.

Si è sentita fortissima la scossa di terremoto a Genova alle ore 15.40. La scossa si è avvertita chiaramente in città e in provincia. Magnitudo tra 3.9 e 4.4 come da stima dell’Istituto Nazionale di Geofisica.

Il terremoto ha avuto epicentro a Lavagna ma è stato percepito nettamente anche a Genova.

La scossa è stata percepita anche nell’entroterra e in particolare a Torriglia.

