Torna lo Slalom Città di Misilmeri nel ricordo di Luca Cerniglia

Dopo soli 11 mesi, Misilmeri torna a ospitare l’attesa competizione automobilistica promossa dalla Misilmeri Racing, in sinergia con il Team Palikè Palermo.

Il 27° Slalom Città di Misilmeri si ripresenterà con la consueta colorata carovana al seguito nel weekend compreso tra sabato 1 e domenica 2 ottobre prossimi, nell’invidiabile clima di entusiasmo e passione che da sempre caratterizza la cittadina a forte vocazione agricola ubicata a 20 km da Palermo.

Ben quattro, in totale, le validità assegnate quest’anno alla kermesse promossa sul territorio dalla “poliedrica” Misilmeri Racing coordinata dal presidente Giuseppe Bonanno, in stretta sinergia con il Team Palikè Palermo. Saranno pertanto assegnati punti importanti, a questo punto della stagione, per la Coppa AciSport 5a zona (7a e penultima prova per il 2022), per il Campionato siciliano della specialità a coeff. 1,2 (al 15° appuntamento stagionale), per lo Challenge Palikè 2022 e per il Prix “Serena Casubolo” (entrambi alla quinta tappa, finora).

A prestare la loro opera, dal punto di vista logistico, saranno pure numerosi tra piloti e appassionati di motori del luogo. Il patrocinio allo slalom è assicurato dal Comune di Misilmeri, coordinato dal sindaco Rosario Rizzolo.

Alla kermesse motoristica è abbinato anche quest’anno il Memorial ‘Luca Cerniglia’ in ricordo del ventitreenne pilota locale, tra i maggiori promotori dello sport dell’automobile nel suo paese, scomparso tragicamente sei anni fa, a causa di un incidente stradale “non agonistico”, ironia della sorte, accaduto proprio lungo il percorso che ospita la gara.

Si sono nel frattempo aperte in queste ore le iscrizioni in vista del 27° Slalom Città di Misilmeri (che riceve già apprezzamenti da parte di numerosi specialisti siciliani). Si potranno ricevere sino alla mezzanotte di lunedì 26 settembre, con successiva approvazione da parte di AciSport.

Nessuna sostanziale novità, rispetto all’edizione disputata lo scorso anno, ha riguardato la scelta del percorso. La kermesse automobilistica è articolata ancora lungo un segmento di gara della lunghezza di poco meno di 3 km (2,990 km, per l’esattezza), ricavato lungo la strada provinciale 38 “Misilmeri-Belmonte Mezzagno”, per Piano Stoppa.

“Start” in prossimità di Misilmeri, all’altezza del tratto conclusivo di via Roma (arteria principale che attraversa quasi tutto il paese), in corrispondenza con l’intersezione per via Palermo, quindi della chiesa don Carlo Lauri e delle prime propaggini di contrada della Chiesa.

L’arrivo è invece collocato 2,990 km più avanti, nei pressi della vicina contrada Piano Stoppa, non prima che le vetture in corsa abbiano attraversato le vie P1 e Crispino Vicari (che copre quasi l’intero percorso), sfiorando lo stadio comunale “Giovanni Aloisio”, per poi arrestare la propria marcia in un “parking” in contrada Piano Stoppa (a circa 350 metri dall’arrivo, non lontano dal piazzale Giusto Bonanno), area deputata dagli organizzatori ad ospitare il parco chiuso, alla conclusione delle ostilità sportive.

Sabato 1° ottobre sono in programma le operazioni preliminari della sfida tra i birilli, che tornano dopo il 2021 nei locali e negli ampi piazzali in uso all’Area Artigianale di Misilmeri, in via Gaetano Pellingra. Il Centro accrediti sarà allestito dalle 15.00 alle 19.00, mentre le verifiche tecniche si svolgeranno dalle 15.15 alle 19.30, sempre nel contesto dell’Area Artigianale.

I motori delle vetture ammesse alla gara si accenderanno nel loro confronto con il cronometro domenica 2 ottobre, con la prima tra le tre manche competitive prevista alle 9.00.

Saranno quattordici le postazioni di rallentamento con birilli, per i concorrenti, dislocate lungo il tracciato. Il transito veicolare nella zona verrà chiuso dalla direzione di gara dalle 7.30 di domenica 2 ottobre.

La premiazione, ad apertura di parco chiuso, sarà ospite nei locali dell’impianto sportivo “Seven Stars”, sempre in località Piano Stoppa.

Ad imporsi nell’edizione corsa quasi 365 giorni addietro dello Slalom Città di Misilmeri è stato il trapanese (di Buseto Palizzolo) Giuseppe Virgilio, su Radical SR4 Suzuki, il quale ha prevalso sul mazarese Totò Arresta (tra i mattatori dell’attuale stagione agonistica, con ben 6 affermazioni complessive), con la Gloria B5 Evo Suzuki e sull’altro “veterano” trapanese (originario di Custonaci) Nicolò Incammisa, al volante della fedele Radical SR4 Suzuki.

Per quanto riguarda lo Challenge Palikè 2022, a comandare la classifica provvisoria dopo le quattro prove già in bacheca (Slalom Miniera “Cozzo Disi” Casteltermini, Valle dello Jato, Città di Sant’Angelo Muxaro e Città di Ucria) è l’imprenditore di Sciacca (AG) Salvatore Catanzaro, nell’abitacolo della veloce monoposto Gloria B5 Evo Suzuki. L’alfiere della Scuderia Armanno Corse dispone di 38 punti, uno in più di quelli a disposizione del “piazzato”, il misilmerese Filippo Cerniglia, che, nella gara di casa, proverà ad ottenere il pieno di punti con la sua Fiat 126 Suzuki schierata dalla Misilmeri Racing.

Sul podio provvisorio anche il già citato Nicolò Incammisa (36 punti), su Radical “griffata” Trapani Corse. Situazione, pertanto, apertissima in vetta. Ad inseguire assai da vicino i tre battistrada sono il palermitano Tommaso Burgio (al quarto posto con 34 punti, su Peugeot 106 Gti 16v, Misilmeri Racing) e l’agrigentino Salvatore Milioto (quinto con 32 punti, su Peugeot 205 Rallye per la RO Racing Cianciana). Più staccato, ma sempre protagonista, l’altro locale Rosario Rattenuti, attualmente al sesto posto a quota 27, su Peugeot 106 Gti 16v Misilmeri Racing.

Nella speciale classifica provvisoria Femminile, ancora dopo quattro appuntamenti già disputati, si difende in vetta la messinese Jessica Miuccio (vive a Santa Teresa Riva, con 17 punti, su Renault Twingo GT e Clio RS, per la RO Racing). Seguono l’altra messinese (di Novara di Sicilia) Katia Di Dio (12 punti, su Fiat 127 Sport), quindi le catanesi Rossella Pappalardo (10 punti, Fiat 500F, Puntese Corse) ed Alice Gammeri (di Bronte, 6 punti, con la Renault Clio Williams, Piloti per Passione).