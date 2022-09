Tragico incidente a Palermo, morto Silvestre Maniscalco in via Olio di Lino

Silvestre Maniscalco, 58 anni, è l’ennesima vittima di un incidente avvenuto per le strade di Palermo.

L’uomo, della zona di Monreale, ha perso la vita dopo essersi scontrato con la sua moto con un’automobile condotta da un 23enne. L’incidente è avvenuto questa mattina all’inizio di via Olio di Lino, teatro di tanti incidenti in passato.

Il 58enne Silvestre Maniscalco si trovava in sella alla sua motocicletta quando, per motivi ancora da chiarire, è stato centrato da un’auto. L’Alfa Romeo che l’ha investito non gli ha lasciato scampo e l’uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti polizia municipale e 118, con i soccorsi che hanno provato a salvare la vita al 58enne. L’uomo, che ha riportato una profonda ferita alla testa, è morto quasi subito.

Scene di disperazione sul luogo della tragedia. La moto, ridotta in un cumulo di ferraglia, è irriconoscibile, mentre l’auto ha riportato danni al parabrezza.

In via Olio di Lino, subito dopo l’incidente, è accorsa tanta gente. L’impatto tra la moto e l’Alfa Romeo, infatti, è stato talmente violento da essersi sentito chiaramente nella zona. C’è chi ha assistito all’incidente e chi, data la drammaticità del sinistro, si è sentito male.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sentendo alcune persone che stavano passando dalla via nel momento dell’impatto mortale. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il violento scontro tra l’auto e la moto guidata da Maniscalco.