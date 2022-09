Incidente mortale tra Palermo e Monreale, morto un uomo in via Olio di Lino

Incidente mortale in via Olio Di Lino tra Monreale e Palermo. Un uomo ha perso la vita mentre era in sella a una moto.

Nell’incidente, avvenuto questa mattina, attorno a mezzogiorno, tra una moto di grossa cilindrata e un’Alfa Romeo è morto un uomo di cui ancora non si conoscono le generalità.

Sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia municipale. Si è trattato di uno scontro violentissimo che non ha dato scampo all’uomo.

Nel luogo dell’incidente qualcuno si è anche sentito male. Gli agenti della polizia municipale hanno richiesta una seconda ambulanza per una persona colta da malore. Sul posto i soccorritori si sono trovati davanti a una scena surreale visto che la motocicletta è andata completamente distrutta. Il veicolo a due ruote si è del tutto accartocciato.

