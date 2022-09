Misilmeri, sequestrato un impianto di produzione di calcestruzzi, denunciato il titolare

I Carabinieri della Compagnia di Misilmeri, con il determinante contributo dei colleghi del Centro Anticrimine Natura – NIPAAF di Palermo, hanno effettuato un controllo finalizzato alla verifica sulla corretta applicazione della normativa ambientale presso un impianto di produzione di calcestruzzi sito nel Comune di Misilmeri.

A seguito degli accertamenti effettuati, i militari hanno deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, il titolare dello stabilimento per “apertura di scarico industriale senza autorizzazione” e “attività con emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione”, tutti illeciti previsti e puniti del Codice dell’Ambiente.

L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo al fine di evitare il protrarsi della situazione antigiuridica ed impedire che il reato venisse portato ad ulteriori conseguenze.

Il sequestro è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese.