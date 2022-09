Orrore a Palermo, una cagnetta dilaniata a pietrate

Si chiamava Stella la meticcia trovata morta in una via del quartiere Guadagna di Palermo. La povera cagnetta sarebbe stata uccisa a colpi di pietre in via Stazzone.

Una scena raccapricciante quella che si sono trovati davanti i residenti del rione palermitano questa mattina, quando si sono accorti che quella cagnetta tanto docile e amata da tutti era stata colpita a morte con alcuni sassi per poi essere lasciata morire agonizzante sull’asfalto.

Stella, questo è il suo nome, era un cane docile, come dicono gli animalisti del quartiere e non dava fastidio a nessuno, anzi, tutti le volevano bene e in tanti le davano da mangiare e la coccolavano. Ignoti però questa notte hanno deciso di uccidere la povera cagnetta a colpi di pietre. Un gesto tanto crudele quanto inspiegabile.

Sul posto è arrivata anche la Polizia di Stato, dopo essere stata allertata dai residenti. Gli agenti hanno sequestrato le telecamere di videosorveglianza che serviranno a dare un volto ai responsabili dell’uccisione della povera Stella.