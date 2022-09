Caso sospetto di Legionella a Palermo, uomo con la polmonite al Cervello

È psicosi legionalla a Palermo ed è allerta all’interno dei reparti di pronto soccorso dopo che l’hotel Politeama e un palazzo di via Principe di Belmonte sono stati chiusi per la presenza della Legionella.

All’ospedale Cervello è stato registrato un caso sospetto di Legionella ma che non sarebbe ricollegabile ai contagi dei giorni scorsi. Si tratta di un uomo, palermitano che presenta sintomi da polmonite.

Come si legge sul Giornale di Sicilia, la sua esposizione al microrganismo potrebbe essere avvenuta a casa attraverso un vecchio impianto di climatizzazione che non è stato adeguatamente pulito. Saranno comunque gli esami, che dovrebbero arrivare al più presto, a stabilire se la polmonite di cui è affetto è diretta conseguenza di una legionellosi o se, invece, sia stata causata da qualche altro fattore.

Il caso dopo che Ciro Cozzolino, ingegnere di 76 anni di Bologna, è morto per legionella dopo una vacanza in Sicilia. Come denunciato dai familiari, insieme alla moglie, aveva trascorso qualche giorno di vacanza a Palermo all’hotel Politema, poi qualche giorno a San Vito, Agrigento e Siracusa.