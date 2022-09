Bingo online in Italia si gioca di più sul web che in sala

Il bingo online continua a far parlare di sé visto il continuo incremento di utenti che scelgono questo gioco nella sua versione digitale. Il gioco bingo nelle sale ormai è visto come qualcosa di superato e questo per svariati motivi anche dipendenti dagli eventi esterni. In questo articolo vi spieghiamo il perché del successo del bingo online italiano nel settore dell’intrattenimento.

Il bingo tradizionale fra covid e caro bollette rischia il fallimento

Il bingo gioco nasce negli Stati Uniti ma essendo molto simile alla tombola ha preso presto piede anche in Italia. Fino a una 20ina di anni fa il bingo online a soldi veri non esisteva e le sale tradizionali erano affollate di giocatori di tutte le età dai 18 anni in su che si divertivano durante le estrazioni. Ma gli ultimi due anni sono stati probabilmente fatali per il comparto del bingo classico che ha dovuto convivere prima con le restrizioni covid e poi con il caro bollette dell’energia elettrica. Due eventi sovranazionali che hanno messo in ginocchio il reparto del gioco del bingo che da qui a pochi anni potrebbe anche scomparire.

La tombola bingo aveva già mostrato un’inversione di tendenza dal fisico all’online ma questo processo, senza gli eventi come covid e guerra in Ucraina che ha inciso sul rialzo dei prezzi dell’energia, probabilmente ci avrebbe impiegato molto di più. Invece, in meno di 3 anni i ricavi delle sale bingo sono crollati. Inoltre gli spazi che ospitano il bingo in Italia non sono attrezzati come lo sono ad esempio i casino, capaci di riciclarsi in spazi che offrono altri servizi di divertimento come concerti, fiere, convegni o eventi sportivi. Insomma, il bingo online sembra aver messo la definitiva firma su quello tradizionale.

Perché il bingo online ha così tanto successo?

Il bingo online a soldi veri è riuscito negli anni a migliorarsi senza snaturare le sue caratteristiche e le sue regole base. La facilità con cui un nuovo utente di bingo online Italia impara a giocare è ineguagliabile se confrontata con altri prodotti del mondo del gaming. Ecco la vera forza dell’utilizzare il bingo online invece che in sala ovvero la capacità di essere alla portata di tutti in qualsiasi luogo. Il gioco del bingo è fatto per divertirsi e per giocarci non servono capacità nè matematiche né conoscenze tecniche. Le dinamiche dei jackpot e del bingo bronze, silver e oro sono comuni a tutte le piattaforme online e quindi una volta imparate le regole si può passare da un sito all’altro senza difficoltà.

Il gioco del bingo sul web inoltre ha il grande vantaggio di poter essere raggiunto dovunque ci si trovi sia da pc, che da smartphone ed ovviamente anche da tablet. Per i cellulari sono state create app mobile dedicate al bingo targate apple, google o android. La tombola o bingo è attiva h24, 7 giorni su 7 e 365 giorni l’anno e dà quindi la possibilità agli utenti di divertirsi quando e come vogliono. Certo la concorrenza per il bingo online è tanta, dal poker alle scommesse, passando per i casino online e i classici gratta e vinci o superenalotto. Ma nonostante questo ogni anno i fatturati dei siti che offrono il bingo digitale sono in crescita.

Il bingo online italiano ha un futuro promettente davanti a sé o rischia di essere fagocitato da altri prodotti più moderni e che riescono a sfruttare meglio le nuove tecnologie? Questa è una domanda che gli esperti di bingo e gaming si stanno ponendo da anni ma per il momento questo comparto non sembra in crisi.