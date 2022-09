Il siciliano Samu (di Monreale) entra ad Amici di Maria De Filippi

La Sicilia ancora protagonista con i suoi artisti che si fanno notare in tv. Ed ecco che un altro giovane siciliano, Samuele Segreto, di Monreale in provincia di Palermo, fa ingresso nella scuola della musica più ambita da ballerini e cantanti d’Italia. Il giovane artista, volto già noto al pubblico di TV e cinema, siederà tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, edizione 2022-2023.

A sceglierlo è stato il maestro Emanuel Lo Iacono che non ha avuto dubbi a indicarlo come allievo della scuola più seguita d’Italia. Samu, alias Samuele Segreto, come si è fatto chiamare con il nome d’arte, con la sua potenza ed energia merita uno dei banchi della scuola di Amici. Una grande conquista per questo giovane artista siciliano.

Samuele Segreto ha anche recitato già in diversi film, tra cui la serie “L’ora”, recentemente trasmesso su Canale 5. Samu è nato a Palermo il 23 luglio del 2004 e ha da poco compiuto 18 anni. Il giovane artista vive a Monreale, sua città d’origine, e ama lo sport: danza sì, ma anche karate e nuoto.

In TV è già un volto noto ha recitato nel nel film “Mario Francese” del 2017. Al cinema, 2021 in “Stranizza D’Amuri”,” Il mio corpo vi seppellirà” e ”In guerra per amore ”. Ora lo vedremo impegnato nella scuola di Canale 5 come ballerino. Un curriculum di tutto rispetto per questo giovane artista siciliano che già ha conquistato i social. Sono tanti i commenti di apprezzamento in seguito alla puntata di esordio che ha decretato la sua entrata ad Amici di Maria De Filippi.

“Mi sei entrato come un fuoco. Sei potente, hai energia e sei stiloso. Senti cosa stai facendo. Quindi spacca e vai a prenderti questa maglia”. Così il coach Lo Iacono durante la puntata del 18 settembre di Amici in cui è stata scelta la formazione della classe di quest’anno.