Con la moto contro un cantiere, giovane in codice rosso a Palermo

Un ragazzo è finito in ospedale in condizioni gravissime dopo un tragico incidente stradale avvenuto a Palermo. Il giovane è finito all’interno del cantiere del collettore fognario dopo aver sbandato a bordo della propria moto. Il dramma questa notte.

L’incidente, in particolare, si è verificato in via Roma, all’incrocio con via Ammiraglio Gravina. Secondo quanto ricostruito, il centauro, intorno alle 2 di notte, a bordo della moto avrebbe perso il controllo sfondando la recinzione del cantiere del collettore. Alla fine è rovinato sull’asfalto.

I passanti hanno subito allertato i soccorsi. Un’ambulanza del 118 lo ha condotto in ospedale in codice rosso. Avrebbe riportato alcune fratture.

I rilievi sono affidati alla sezione infortunistica della polizia municipale palermitana. I caschi bianchi hanno effettuato tutti i rilievi del caso per capire cosa abbia provocato l’incidente.