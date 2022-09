Il “West Nile” è arrivato in Sicilia, grave un uomo ricoverato in rianimazione

In Sicilia è stato diagnosticato il primo caso di virus delle zanzare, conosciuto come “West Nile”. Un virus diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America ma che sta arrivando anche nelle zone temperate come la Sicilia.

Ora, come riporta Repubblica, è stato isolato il primo caso sull’isola del temuto virus delle zanzare. A essere stato contagiato è un uomo di Marsala, nel Trapanese di 73 anni, ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani condizioni critiche. Si trova al momento nel reparto di Rianimazione.

L’uomo non ha viaggiato negli ultimi periodi non sarebbe stato in luoghi a rischio contagio. Per questo potrebbe trattarsi del primo caso autoctono del virus delle zanzare in Sicilia. L’uomo è arrivato in ospedale in gravi condizioni, aveva difficoltà respiratorie e anche una tetra paresi. I medici nell’immediato hanno deciso per intervenire con una tracheotomia per aiutarlo a respirare autonomamente.

La diagnosi non è stata facile. Dopo una serie di analisi che hanno dato tutte esito negativo, si è pensato in ultima analisi anche di verificare l’eventualità che l’uomo fosse affetto dalla patologia del West Nile, dal momento che i sintomi potevano essere in qualche modo compatibili. Sono stati prelevati dei campioni di sangue nel paziente per la ricerca degli anticorpi specifici, al policlinico di Palermo sono arrivati i riscontri definitivi con esito positivo.