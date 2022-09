Lutto a Piana degli Albanesi, muore giovane mamma e dipendente comunale

Giornata di dolore e lutto a Piana degli Albanesi per la prematura scomparsa di Concetta Schirò, dipendente comunale in servizio nel comune in provincia di Palermo. A dare la triste notizia è stato il sindaco della città arbëreshë Rosario Petta.

“Con grande dolore – scrive il primo cittadino di Piana degli albanesi – apprendiamo della dipartita della nostra cara Concetta Schirò, giovane mamma e moglie, anima generosa, accogliente, cuore allegro e combattente.

Ci ricorderemo sempre del suo essere sempre pronta e disponibile nell’espletamento del suo lavoro da dipendente comunale, della sua risata e del suo affetto, della sua gentilezza e del suo umorismo mai perso”.

“A nome di tutta la comunità di Piana ci stringiamo al dolore del marito, dei figli e della famiglia tutta per la prematura perdita della cara Concetta. Che il Signore possa dare loro la forza e la pazienza di affrontare il futuro nel ricordo indelebile della loro grande guida e possa accogliere Concetta nella serenità e la pace celeste”.

Cordoglio anche dalla Pro loco di Piana degli Albanesi che esprime “le più sentite condoglianze per la prematura dipartita della Sig.ra Concetta Schirò, mamma e moglie, dipendente comunale del museo civico. Al marito ai figli Giorgio e Demetrio a tutta la famiglia esprimiamo le più sentite condoglianze. Ditë të glata”.