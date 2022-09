Tregedia in Sicilia, cade da impalcatura e muore: aveva 38 anni

Cade e muore mentre fa alcuni lavori in casa. Così è morto un uomo di 38 anni, niente da fare per lui una volta giunto in ospedale.

La tragedia è avvenuta in un’abitazione di Catania. Secondo quanto si apprende, il 38enne sarebbe morto dopo essere caduto da un’impalcatura. Forse stava eseguendo alcuni lavori in casa ma saranno le autorità a ricostruire meglio l’accaduto.

La vittima è 38enne catanese, F.C le iniziali. L’uomo, dopo il volo, ha battuto violentemente e ha perso conoscenza. È morto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Librino.

La tragedia è avvenuta nelle prime ore di questa mattina. Folla di parenti e conoscenti in ospedale. L’uomo era molto noto nella zona del rione catanese del ‘Passareddu’.