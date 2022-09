Tragedia a Palermo, giovane di 29 anni morto impiccato, era detenuto al Pagliarelli

Un ragazzo di 29 anni, R. P. V., è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo dopo che ha tentato di togliersi la vita nel carcere Pagliarelli Lorusso di Palermo. Il ragazzo era arrivato in ospedale in condizioni gravissime.

Secondo quanto ricostruito, il giovane, detenuto presso la casa circondariale palermitana, era stato trovato con un lenzuolo attorno al collo ed era stato subito soccorso dagli agenti. Dopo il ricovero i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarlo ma negli ultimi giorni la situazione clinica è peggiorata a tal punto che il giovane è entrato in coma. Oggi la morte.

In carcere per rapina, tramite il suo legale aveva chiesto il trasferimento in un centro di riabilitazione, ma ancor prima di conoscere l’esito dell’istanza, ha deciso di togliersi la vita.

Sono sempre più numerosi i casi di suicidio e di tentato suicidio nelle carceri siciliane. Secondo una recente indagine, la Sicilia è seconda solo alla Campania per numero di violenze sessuali in carcere. Lo ha denunciato il segretario generale della Spp, un sindacato di polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, per il quale gli stupri sono il propellente per i suicidi dei detenuti, fenomeno piuttosto esteso nelle carceri siciliani. Gli ultimi due casi si sono registrati nei giorni scorsi nei penitenziari di Siracusa e Caltagirone. Il sindacalista aveva reso noto che la Campania presentava 20 casi, dopo di lei la Sicilia con 14.