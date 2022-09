Paura per un uomo a Monreale, brucia auto in Circonvallazione

Momenti di paura questa mattina a Monreale (Pa) a causa di un incendio che ha distrutto un’automobile. L’episodio questa mattina lungo la Circonvallazione di Monreale, all’altezza del cimitero. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Palermo e i Carabinieri della locale stazione.

Sono stati momenti di grande apprensione per un uomo che ha visto la propria auto, una Lancia Ypsilon, andare distrutta dalle fiamme che si sono sprigionate dal vano motore. L’uomo stava transitando lungo la Circonvallazione di Monreale, all’altezza del bivio villa Caraolina, quando ha visto fuoriuscire delle fiamme e del fumo dalla porzione anteriore della vettura.

Ha fatto in tempo a uscire dall’abitacolo e l’auto è stata completamente divorata dall’incendio. Per estinguere le fiamme sono intervenuti i Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Monreale che hanno deviato il traffico veicolare. Per l’uomo nessuna conseguenza di rilievo oltre a un grande spavento.