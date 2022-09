Ragazza abusata dopo la serata alla Vucciria, arrestato un palermitano

PALERMO – la polizia di stato ha arrestato un palermitano di 41 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di una 29enne conosciuta nei locali della Vucciria.

Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere in seguito alle indagini condotte dai poliziotti del commissariato San Lorenzo.

La donna sarebbe stata portata a bordo di un’auto in una traversa di via Ugo La Malfa. Qui l’uomo avrebbe violentato la vittima che, dopo una notte insonne, assistita da un amico si è rivolta agli agenti del commissariato.

Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza i poliziotti sono risaliti all’uomo che ha accompagnato la giovane e all’auto con cui i due si sarebbero allontanati. L’auto ha una vistosa ammaccatura a sinistra della targa. Così gli agenti sono risaliti al palermitano che è stato arrestato.