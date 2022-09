Arriva il primo assaggio di autunno, calo termico e pioggia in Sicilia

L’estate sta per finire e in Sicilia le temperature scendono di oltre 10 gradi. In tutta Italia si preannuncia un fine settimana autunnale. Secondo gli esperti meteo, il 17 settembre, l’estate 2022, caldissima, opprimente, afosa e ovunque da record, finirà. E’ previsto, infatti, un tracollo delle temperature anche di 10-12 C.

Anche la Sicilia dovrebbe essere coinvolta dall’arrivo del fresco. Come dice ilMeteo.it, la configurazione meteorologica generale a livello europeo vede in queste ore il lento spostamento dell’ex-uragano Danielle dalla Spagna verso l’Italia: questo ciclone tropicale si era formato il primo settembre a ovest delle Azzorre. Adesso il fenomeno, nettamente indebolito, arriverà in Italia portando le prime piogge al Nord-Ovest e sull’Alta Toscana e da domani forte maltempo specie al Centro e sulla Liguria di Levante.

Poi scenderà verso l’Italia un nucleo freddo dalla Scandinavia responsabile del ribaltone atteso nel fine settimana. Tra la sera di venerdì 16 e la notte di sabato 17 irromperà la Bora a est e il Maestrale a ovest, l’Italia sarà circondata da venti freddi settentrionali: trovando aria calda preesistente, acque del mare italiano ancora a 27 C, questo flusso provocherà temporali intensi dapprima al Nord e poi in estensione verso il resto della penisola.

Secondo le previsioni a medio termine, vivremo un 17 settembre molto instabile, con temperature che crolleranno specie in montagna e nei valori massimi; sono attese anche grandinate e colpi di vento qualora la traiettoria dell’aria polare venisse pienamente confermata. La buona notizia è che il passaggio del fronte freddo, al momento, sembra molto rapido: domenica potrebbero tornare ampie schiarite e, complice l’attenuazione del vento, anche un leggero rialzo termico durante il giorno.