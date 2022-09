Dramma in autostrada nel Palermitano, donna muore in auto per arresto cardiaco

Mattina tragica sulle autostrade del Palermitano. Una donna, Rosalia Sacco di 76 anni, a bordo di un’automobile che transitava sulla A19 Palermo-Catania ha avuto un improvviso malore ed è morta. La tragedia nel tratto tra Villabate e Bagheria.

Si sono rivelati inutili i disperati tentativi di soccorso. Per la donna non c’è stato nulla da fare. A stroncarla un arresto cardiaco improvviso.

In seguito al malore, la donna ha perso conoscenza sino a che il suo cuore ha cessato di battere in pochi attimi. Subito è stato lanciato l’allarme nel tentativo di soccorrere l’anziana. Sul posto sono arrivati in brevissimo tempo le pattuglie della polizia stradale e un’ambulanza del 118. Purtroppo per la 76enne non c’era già più nulla da fare.

La tragedia anche in un teatro, il malore e la morte

Muore al teatro mentre assiste a una rappresentazione. Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi attoniti dei familiari e degli altri spettatori. La vicenda si è consumata a Pollina, comune madonita in provincia di Palermo, all’interno del teatro Pietra Rosa. L’uomo, sessantacinquenne di Castelbuono, sta assistendo alla rappresentazione teatrale “In nome della Madre”, di Erri de Luca, messo in scena dalla compagnia del Teatro Biondo.

Durante lo spettacolo però si è sentito male e si è accasciato. Per l’uomo non c’è stato niente da fare. I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso del 65enne.