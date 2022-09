Aggredita da due cani corso a Palermo, 17enne ferita e cagnolino sbranato

Aggredita in viale Michelengelo a Palermo da due cani che sbranano anche un cagnolino. Sono stati veri e propri momenti di terrore per una ragazza di 17 anni palermitana.

La ragazza se l’è cavata con qualche ferita e un grande spavento ma il suo piccolo pinscher che era con lei, invece, non c’è stato nulla da fare. Il cagnolino è stato sbranato dalla furia degli cani. È stato il nonno a denunciare la vicenda.

“Stava passeggiando con il suo cane quando ha visto sbucare due animali, due esemplari di cane corso, che sono fuggiti da una villa. Se non fosse stato per alcune persone, gli occupanti abusivi della scuola che c’è lì vicino, forse sarebbe finita peggio. Le hanno aperto il cancello e l’hanno fatta entrare per darle rifugio. Lei ha cercato di salvare il suo cagnolino ma non c’è stato nulla da fare”.

Per la giovane è stato necessario il trasporto all’ospedale Cervello da dove poi è uscite, in seguito alle cure dei medici, con una prognosi di 6 giorni.