Terremoto questa mattina in Sicilia magnitudo 3.3

Trema la terra in Sicilia. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 6.43 di oggi, martedì 13 settembre 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 con epicentro al largo del Mar Tirreno Meridionale.

L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 410 chilometri. Il sisma, di forte intensità ma non avvertito dalle popolazioni locali, ha avuto luogo a Nord della Sicilia, a 92 km da Bagheria e a 96 km da Palermo, nel mare al largo di Filicudi, isola delle Eolie.

Altre due scosse di terremoto nella notte

Questa notte si sono verificati altri due sismi nell’entroterra siciliano. Alle ore 1.45 scossa di magnitudo 2.5 a Regalbuto, in provincia di Enna, ipocentro profondo 19 chilometri ed evento sismico avvenuto a 41 km da Catania e 42 km da Acireale. Pochi minuti dopo, alle ore 1.57, terremoto di magnitudo 2.6 a Centuripe, sempre nei pressi di Enna, ipocentro a 17 chilometri da profondità, scossa avvenuta a 37 km da Catania e 38 km da Acireale. In entrambi i casi non si sono registrati vittime né feriti.