Tragedia nel Palermitano, 22enne si butta dal viadotto e muore

Immane tragedia questo pomeriggio a Castelbuono, dove un ragazzo di 22 anni si è suicidato lanciandosi dal viadotto dell’autostrada Palermo Messina.

Il dramma nei pressi dello svincolo sulla A20 che termina sulla strada statale 286, in territorio del comune in provincia di Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cefalù che hanno recuperato il corpo e atteso l’arrivo del medico legale. Sono intervenuti anche i carabinieri.

Un gesto che non trova una ragione. Il giovane viveva a Castelbuono. Grandissimo dolore nel centro madonita. Tutto lo conoscevano e nessuno riesce a spiegarsi il motivo dell’estremo gesto.

La linea anti-suicidi

Si ricorda che c’è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. È “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica .