La 12enne travolta sulla SS187 operata a Palermo: sono ore di preghiera

Sono momenti di forte apprensione e di preghiera per le sorti della ragazzina di 12 anni che ieri pomeriggio è stata investita ad Alcamo. Nelle ultime ore i medici dell’ospedale di bambini di Palermo l’hanno sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico alla testa.

La ragazzina in gravissime condizioni

Restano gravissime le condizioni della piccola che resta in prognosi riservata e le cui condizioni sono ancora considerate gravissime. La scena che si è presentata ieri pomeriggio ai soccorritori è stata terrificante. La ragazzina, appena 12 anni, secondo quanto ricostruito fino a oggi, sarebbe stata travolta da un’automobile guidata da un giovane. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio d’ieri, 12 settembre, sulla ex SS187, all’interno dell’abitato di Alcamo Marina.

La piccola portata a Palermo

Scene terribili, come detto, davanti agli occhi dei passanti che hanno soccorso la ragazzina e chiamato il 118. Il parabrezza dell’auto ha subito notevoli danni a causa dello schianto con il corpo della piccola, che ha battuto la testa violentemente. Subito sono accorse due ambulanze. Poi un elisoccorso l’ha trasportata a Palermo. Scene davvero strazianti sul luogo dell’incidente, dove sono accorsi i familiari e i parenti della 12enne. Ora non resta che pregare e sperare che le condizioni della piccola possano migliorare dopo l’operazione.

Indagini in corso

Sul caso indagano la polizia municipale di Alcamo. Anche per l’autista del mezzo che ha travolto la 12enne è stato richiesto l’intervento dei sanitari, visto lo stato di shock in cui è piombato dopo il drammatico impatto. La ragazzina stava passeggiando con tre amichette. Non è ancora chiara la dinamica fatto sta che il conducente l’ha presa in pieno, non essendosi accorto della ragazzina.