Gianni Morandi a Mondello, sole e relax in spiaggia

Il celebre cantante Gianni Morandi è a Palermo e fa impazzire i fan postando una foto scattata sulla spiaggia di Mondello.

L’eterno ragazzo ha scelto di nuovo la Sicilia per trascorrere qualche momento di relax. Tra una passeggiata a Mondello e un gelato, si gode gli ultimi scampoli d’estate nella bellissima borgata marinara palermitana.

Mare azzurro sullo sfondo, sabbia bianca e bagnanti in acqua nelle ancora calde acque del golfo: Gianni Morandi felice e accaldato sotto il sole di Palermo insieme all’inseparabile moglie Anna, chiamata ad immortalare i primi attimi di relax, in spiaggia a Mondello per l’amatissimo cantante bolognese.

Affezionato da sempre a Palermo e alla Sicilia, Morandi non ha perso l’occasione per esprimere il suo apprezzamento per le bellezze di questa regione. Sui social sono tanti i fan in delirio dopo la foto postata su Instagram.