Fanno “il fermo” in strada, due arresti a Partinico

PARTINICO – Due persone di 23 e 30 anni sono state arrestate a Partinico dalla Polizia, dopo che in nottata hanno aggredito e rapinato in strada un uomo, portandogli via 50 euro e le sigarette.

La vittima è stata spogliata e poco dopo la rapina ha chiamato gli agenti fornendo la descrizione dei rapinatori. I poliziotti, in pochi minuti, hanno rintracciato i due aggressori (che pare fossero ubriachi) e li hanno arrestati, contestando loro il reato di rapina aggravata in concorso.