Rischia di annegare, Carabiniere salva una donna a Balestrate

Un maresciallo dei Carabinieri libero dal servizio ha salvato ieri a Balestrate, una donna che rischiava di annegare. Sono stati momenti di apprensione sulla spiaggia di Balestrate ma alla fine tutto è andato bene.

La donna di 49 anni si era gettata sfidando il mare mosso per soccorrere uno dei suoi figli che a causa delle onde non riusciva a tornare a riva. Una volta messo in salvo il figlio è stata la madre a non riuscire più a tornare a riva.

Così è intervenuto il Carabiniere che si trovava in spiaggia. Il militare si è lanciato in mare e, sfidando il mare grosso, è riuscito a raggiungere la donna e metterla in salvo.