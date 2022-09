Intimidazione a ditta edile a Palermo, incendiato autocarro

Un autocarro di un’impresa edile è stato dato alle fiamme in via Aiace a Palermo, nel cuore di Partanna Mondello.

Per chi ha avviato le indagini sul rogo, si tratterebbe di una intimidazione nei confronti del proprietario.

Come hanno accertato dagli specialisti dei vigili del fuoco e gli uomini della scientifica della polizia, il rogo sarebbe doloso.

Sono in corso le indagini da parte della squadra mobile su quella che sembra una ritorsione in piena regola. Sono in corso le indagini da parte della squadra mobile. Si stanno cercando le telecamere della zona per cercare di verificare la presenza di qualcuno attorno al mezzo bruciato e risalire all’autore del gesto.