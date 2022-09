Realizzato il cannolo più grande del mondo, il più lungo è in Sicilia

Guinness world record raggiunto dal cannolo più lungo del mondo a Caltanissetta. Ben 21 metri e 43 centimetri d’infinità bontà per il cannolo dei record.

I numeri del cannolo dei record

Sono oltre settecento i chili di ricotta fresca utilizzati per farcirlo. Sono i 30 centimetri di diametro per questa opera faraonica culinaria. La cialda fritta direttamente in piazza con l’aggiunta di una farina da grano antico siciliano. Sono 30 i pasticceri che sono stati impegnati per raggiungere il record.

Ristoworld Italia, con il patrocinio della Regione Sicilia Assessorato Turismo, sport e spettacolo, Città di Caltanissetta, Sac Società aeroporto Catania, Camera di Commercio Caltanissetta, Proloco, Confcommercio e partner pubblici e privati, ha dato vita al Guinness world records. L’obiettivo era realizzare “Il Cannolo più lungo del mondo”, un tentativo autorizzato da Londra e coordinato dal maestro pasticcere Lillo Defraia, cavaliere della Repubblica Italiana, coadiuvato da Luigi Li Veli, esperto procedure Guinness.

Maestri pasticceri da tutta Italia

All’evento erano presenti cuochi e pasticceri delle diverse associazioni da tutta Italia. Il record precedente è di 5 metri, il gruppo di lavoro ha, invece, raggiunto una lunghezza a due cifre. Madrina dell’evento Anna Martano, prefetto per la Sicilia dell’Accademia italiana gastronomia e gastrosofia, autrice di numerose pubblicazioni e saggi sulla cucina e pasticceria siciliana, formatrice ed esperta di grani antichi. La prestigiosa rivista di settore Pasticceria internazionale è stata media partner dell’evento.