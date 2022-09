Gravissimo incidente stradale oggi avvenuto ad Alcamo marina sulla ex Strada statale 187, la 12enne investita da un’auto è gravissima

Drammatico incidente sulla Statale, 12enne in condizioni disperate al Civico

Una ragazzina di 12 anni è stata ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Civico di Palermo dopo che è stata investita da un’auto ad Alcamo Marina, frazione di Alcamo, in provincia di Trapani.

La 12enne è stata travolta lungo la SS186 mentre si trovava in compagnia di due amichette in contrada Canalotto. Dopo l’impatto, violentissimo, la vittima è stata scaraventata sull’asfalto battendo il capo.

Sono subito scattati i soccorsi. Sul posto due ambulanze. Un elicottero del 118 ha prelevato la ragazzina e l’ha condotta al Civico del capoluogo. È in condizioni disperate.

Indaga intanto la polizia municipale di Alcamo. L’autista alla guida dell’auto sarà sottoposto all’alcoltest e al drugtest per verificare che non fosse sotto l’effetto di alcolici o stupefacenti. Il giovane era in stato di shock.