Waffel a forma di pene o vagina, a Palermo arriva la pasticceria sexy “Dick Factory”

A Palermo aprirà la prima pasticceria “sexy” che si occuperà di produrre dolci a tema “hot”. Un’iniziativa già presente in altre città d’Italia, che sta spopolando sui social, soprattutto su tikTok.

Si tratta di “Dick Factory Palermo”, la prima pasticceria sexy dove si potranno gustare dolci dalle forme quanto mai esplicite. Aprirà nel centro storico di Palermo, tra corso Vittorio Emanuele e via Maqueda anche se al momento il luogo non è stato ufficializzato. Il negozio funzionerà come un take away e anche l’arredamento sarà rigorosamente a tema.

La specialità della casa sarà il waffel a forma di pene o di vagina. Il dolce potrà essere condito con alcuni topping. Ma i titolari sono pronti ad altre sorprese che stuzzicheranno i clienti.

Una attività che è già presente in varie città d’Italia e nel resto del mondo, che adesso sbarca anche a Palermo.

Le pagina social di Dick Factory Palermo sono già attive: “Resterai a 👄 aperta” l’ultimo post pubblicato che annuncia la breve apertura del punto vendita che funzionerà come un take away. Anche l’arredamento sarà a tema, l’obiettivo è creare un luogo goliardico dove gustare dei dolci buoni e scattare foto simpatiche tra amici o fidanzati. “La fabbrica del piacere. Per golose e golosi. Qui le dimensioni…contano!”, questi sono i tre segreti della pasticceria.