Pantelleria, incastonata tra la Sicilia e l’africa. Lì dove il mare regna, tra viti e dammusi e dove il tempo si ferma.

Pantelleria, perla nera del Mediterraneo è capace di esercitare, sul visitatore, un fascino magnetico, che scaturisce dalle forze arcane della natura stessa con la sua esplosione di colori, segno di vitalità, con cui l’uomo non solo ha imparato a convivere, ma da essa ha anche saputo trarre la fonte del suo sostentamento.

Sono scenari unici ed irripetibili quelli che Pantelleria offre al turista che rimane affascinato da come l’isola penetri nel mare, formando antri e grotte, come l’Arco dell’Elefante.

Una esplosione di colori, segno di una scoppiettante vitalità, con cui l’uomo non solo ha imparato a convivere, ma da essa ha anche saputo trarre la fonte del suo sostentamento.

Passavano tutti da Pantelleria. Egiziani, Ciprioti, abitanti del Vicino Oriente e del Nord Africa in varie epoche raggiungevano l’isola siciliana sulle rotte dei loro commerci. Una specie di emporio che giocava un ruolo di primo piano nell’antico sistema mercantile. Il ritrovamento di gioielli, probabilmente egiziani, dopo quello delle teste romane di Pantelleria all’inizio del Duemila, conferma il ruolo dell’isola come culla dell’archeologia siciliana.

Pantelleria è un’isola – al centro del Canale di Sicilia – che si caratterizza per la singolarità del suo paesaggio, nel quale agli elementi naturali (tavolieri di colate laviche, coni vulcanici, cale e faraglioni) si aggiungono tipici manufatti creati dall’uomo come i muri a secco (con la funzione di utilizzare il pietrame esistente, bonificando e contenendo il terreno coltivabile e delimitando la proprietà fondiaria), i giardini panteschi (tipiche costruzioni cilindriche in muratura di pietra lavica a secco con la duplice funzione di bonificare il terreno dall’eccesso di pietrame e di proteggere gli alberi di agrumi piantati all’interno dal vento e dalla salsedine), i dammusi (fabbricati rurali di pietra lavica, cubici, con aperture ad arco a tutto sesto e tetti bianchi a cupola) costruiti in modo da raccogliere l’acqua piovana. Tanti vip scelgono l’isola, di cui lo stilista Giorgio Armani è cittadino onorario, per il clima splendido, la vegetazione rigogliosa, il mare incontaminato. La flora autoctona dell’isola è costituita dalla macchia mediterranea, assai rigogliosa nelle regioni sud-orientali. Gli elementi dominanti questo paesaggio sono costituiti dalla ginestra, dal corbezzolo, dal pino marittimo e dalle piante aromatiche tipiche della gariga (timo, rosmarino, lavanda, origano, mentuccia). Sulle cime più alte si sviluppa il bosco di pini, che a quote più basse è sostituito da querce (localmente dette balluti). La scarsità di acqua che non sia piovana ha reso impossibile lo sviluppo dell’agricoltura irrigua. Cresce spontanea una varietà di cappero, che oggi rappresenta anche una delle principali coltivazioni dell’isola, insieme con quella della vite (l’isola dello zibibbo) e dell’ulivo (con la varietà detta biancolilla), quest’ultimo coltivato basso e ramificato in ampiezza per proteggerlo dal vento. Sono rari gli agrumi, coltivati con particolare cura e protetti dai venti. Introdotte dall’uomo sono anche numerose varietà di palme.