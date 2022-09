“A decidere” sull’ipotesi di riapertura della Sicilia al turismo proveniente da fuori regione “non sara’ la politica ma il dato epidemiologico, cioe’ il numero dei contagi”. Queste le parole pronunciate dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a ‘Cento Citta”, su Rai Radio Uno. “Se i contagi non aumentano avremo buone ragioni ai primi di giugno per aprire alle altre regioni italiane e se il dato dovesse essere confortante potremo aprire anche ad alcuni turisti stranieri”. Musumeci poi ha aggiunto che “servirebbe una sorta di patente sanitaria, bisogna definire un possibile criterio ma si trattera’ comunque di soluzioni assolutamente parziali perche’ il virus – ha concluso – continua a essere presente”.



“Sono convinto che non ci sara’ bisogno di ricorrere a provvedimenti estremi”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo a ‘Cento Citta”, su Rai Radio Uno. “Nelle ultime ore l’esuberanza giovanile e la voglia di liberta’ hanno determinato qualche situazione critica con distanze ravvicinate e assembramenti di persone senza mascherine – ancora il governatore -, ma sono convinto anche che i siciliani abbiano dimostrato per ben otto settimane senso di responsabilita’, sorprendendo anche chi pensava che il Sud sarebbe rimasto prigioniero del virus”.